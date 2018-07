Los concursantes cantarán en grupos y David Bustamante y Pitingo harán un dúo en la próxima gala de El Número Uno

El Número Uno, el talent show que presenta Paula Vázquez y que busca a la próxima gran estrella musical de nuestro país, vive mañana viernes, en directo, su cuarta gala en prime time. Tras el estreno del programa en el que solo 10 finalistas superaron el veredicto del jurado, mañana los 8 participantes todavía en competición continúan su carrera para convertirse en El Número Uno.

La gala de mañana contará con sorpresas y grandes momentos musicales. Uno de ellos será el dúo que interpretarán los miembros del jurado, David Bustamante y Pitingo, al son de “Contigo en la distancia”. Además, el escenario del programa acogerá las actuaciones de los ‘número uno’ Mika, Jamie Cullum y Cali & El Dandee, grupo revelación del momento y autor de “Por siempre”, la canción principal de la película “Zipi y Zape y el club de la canica”, producida por Atresmedia Cine, que se estrenará a principios de octubre.

Los retos de los participantes

Los ocho candidatos se enfrentan mañana a una nueva jornada eliminatoria. En pleno directo los concursantes deberán ganarse el favor del público y lograr el apoyo del jurado.

Los candidatos tendrán que interpretar grandes temas de cantantes muy diferentes. Nuevamente, contarán con las valoraciones de los miembros del jurado, compuesto por cuatro grandes de la música de nuestro país, Mónica Naranjo, Pastora Soler, Pitingo y David Bustamante.

Además de su actuación en directo, el cantante y pianista inglés de jazz y pop Jamie Cullum se verá en la piel de Raúl Gómez, ya que el concursante de Coria del Rio (Sevilla) se atreve con el tema “Everlasting Love”. Gio, el participante de Madrid, será igual de arriesgado con el famoso tema de Radio Futura, “Divina (Los bailes de Marte)”.

Sebastián Ramírez, de Castelldefels-Barcelona, se pondrá en la piel de Luis Miguel para cantar “Dame”, mientras el gaditano Rafa Gutiérrez interpretará “Burbujas de amor” en la versión de su paisana Niña Pastori.

Josh, de Valencia, se enfrenta mañana a “La cosa más bella” de Eros Ramazzotti. Telva Rojas, procedente de Sant Pere de Ribes, Barcelona, interpreta a La Lupe y su tema “Fever”. La concursante tinerfeña Emma Tejeda se atreverá con “We are never ever getting back together” de Taylor Swift y, finalmente, Maribel Castillo (Sangonera La Seca-Murcia) deberá interpretar sobre el escenario a Falete con la canción “S.O.S”.

A las actuaciones individuales, se suman la actuación en conjunto de los 8 finalistas en dos cuartetos: uno integrado por Gio, Emma, Raúl y Josh, que cantarán temas de la banda A-Ha, Cristina Aguilera y Pitbull, y otro compuesto por Telva, Sebastián, Maribel y Rafa, que entonarán “Flor de Lys”, de Djavan en la versión de Ketama.

En la gala de mañana, tras ver todas las actuaciones, el jurado salvará a dos de los candidatos. A continuación, el público con sus votos elaborará un ranking de popularidad y, una vez cerradas las líneas, los concursantes con menos apoyos a favor se batirán en un emocionante DUELO de actuaciones. El jurado decidirá finalmente qué participante queda eliminado.

Además, cada semana, los concursantes se enfrentarán a un reto propuesto por el programa y cuyo ganador también estará blindado.