Atrapa un millón en Antena 3 y en antena3.com

Mecánica sencilla

Con una sencilla mecánica, dos concursantes se enfrentan al reto de “Atrapa un millón”. Es un juego en el que sólo se necesita superar 8 preguntas (de conocimientos diversos) para conservar el millón de euros que el programa pone en las manos de los concursantes al inicio. Sólo se tienen que preocupar de preservar la mayor cantidad de dinero hasta el final, o todo si la suerte les acompaña.

El concurso gira alrededor de la “caída”. Una mesa semicircular en la que hay cuatro trampillas, cada una corresponde a una posible respuesta a preguntas de actualidad o conocimientos generales. Los concursantes deben colocar el dinero físicamente en la trampilla que crean que es la respuesta correcta. Las trampillas del dinero colocado en las opciones incorrectas se abrirán, y todo el dinero se pederá para siempre. En cambio, las trampillas del dinero colocado en las respuestas correctas, no se abrirán y se conservará para la siguiente pregunta.

Un movimiento en falso, y el millón puede caer a sus pies

Los participantes tendrán que elegir entre dos categorías por cada pregunta, y las categorías tratan de cualquier tema, desde música a deportes, geografía o actualidad. Una vez seleccionada la categoría, las opciones de respuestas son reveladas a la pareja que concursa. El presentador formula la pregunta, y los participantes cuentan con 60 segundos para colocar su dinero en la trampilla correcta. El apoyo de los familiares será vital en el juego, ya que la pareja que concurse podrá contar con la ayuda de dos miembros de su familia que lucharán en la distancia por conseguir el millón de euros. Así de sencillo y arriesgado es “Atrapa un millón”. Si los concursantes son capaces de llegar hasta la pregunta 8 con el millón de euros y acertar, el dinero con el que empezaron el juego, será suyo.

Expansión internacional

En Gran Bretaña, la cadena Channel Four está preparando la cuarta temporada del concurso, que ha sido emitido de lunes a sábado en el horario de máxima audiencia. Su anterior emisión fue seguida por 3,3 millones de espectadores. Además, Channel Four emitirá dos especiales en fines de semana (viernes y sábado).

Además del éxito en su emisión televisiva, “The Million Pound Drop” (título del concurso en Gran Bretaña) ha logrado una gran afluencia en su site de Internet. El pasado 26 de octubre registró 189.000 jugadores en la red durante la emisión del concurso.

En Turquía, “The Money Drop” registró en la cadena Show TV el 23,8% de share en la primera entrega emitida el pasado mes de octubre, y ya se está emitiendo la segunda temporada. La cadena Rossiya estrenó en Rusia el concurso en septiembre, día en que lideró la televisión del país superando el 30 % de share. La cadena ZDF de Alemania estrenó “The Money Drop” el pasado mes de octubre con cerca de 6 millones de espectadores y un 39% de share, mientras que en Grecia se emite en Mega Channel desde el 26 de octubre, día en el que obtuvo un share del 29,3% superando la medía de la cadena en 9 puntos, y en Israel el estreno registró un 40,2% con su emisión en Keshet TV.

Además, Hungría ha estrenado la primera temporada de “The Money Drop” el pasado 29 de noviembre en emisión semanal y en horario de prime time. La cadena Fox de Estados Unidos estrenó el pasado 20 de diciembre en prime time y ha seguido en emisión desde el 4 de enero dos veces por semana, con cuatro programas de emisión diaria en prime time, coincidiendo con la parrilla especial de Navidad. Endemol USA producirá en total doce programas, y los restantes se emitirán a partir de enero en frecuencia semanal, también en prime time. En Albania, la cadena TOP CHANNEL ha estrenado la versión albanesa de “The Money Drop” el pasado 11 de enero en prime time, y Ucrania está emitiendo semanalmente el concurso desde el pasado 12 de enero de 2011.

Kazakstan tiene previsto el estreno de “The Money Drop” a finales del mes de enero y la cadena TVP de Polonia para el próximo mes de marzo. Francia (TF1), Italia y la cadena Channel Nine de Australia también preparan sus propias versiones de “The Money Drop”.