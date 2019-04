Especial famosos en 'Atrapa un millón diario'

ATRAPA UN MILLÓN DIARIO celebra a partir del lunes, 30 de enero, una nuevasemana especial protagonizada por famosos. El concurso que conduce Carlos Soberacontará con la participación de Iñaki Miramón (lunes), protagonista de la nueva ficciónde Antena 3 CON EL CULO AL AIRE, el actor Álex O’Dogherty (martes), la actriz Paula Prendes (miércoles), la cantante Edurne (jueves) y el ex futbolista Julio Salinas (viernes). Todos ellos acompañarán a los concursantes para ayudarles a ganar los 200.000 euros que el programa pone en juego cada día.



Gestmusic (Grupo Endemol) produce la versión española del concurso en la que losconcursantes optarán a 200.000 euros en efectivo. La estrategia, los conocimientos y lasuerte serán las únicas claves para alcanzar la octava y última ronda en unemocionante ‘todo o nada’.



El concurso revelación de 2011



ATRAPA UN MILLÓN, el concurso revelación de 2011, se estrenó el 4 de febreroconvirtiéndose su primera emisión en la más vista del prime time con 2,7 millones deespectadores y un 14,8% de cuota, dato que ha superado paulatinamente. Su récord enla edición del prime time la logró el día 3 de junio de 2011 con un 18,5 % y 2.809.000espectadores.



A principios de abril de 2011, el espacio pasó a emitirse diariamente y, en lo quellevamos de temporada, la edición diaria logra una media de 2 millones deespectadores (1.945.000 espectadores) y el 16% de cuota.



ATRAPA UN MILLÓN on line



Desde la página web de antena3.com/millon, de manera simultánea al desarrollo deljuego en televisión, los internautas pueden participar en un juego on line que siguefielmente el desarrollo del concurso televisivo, ATRAPA UN MILLÓN.Los jugadores y ‘fans’ del concurso tienen la sensación de interacción plena. Al igualque en el juego televisivo, los internautas comienzan cada partida con 1 millón deeuros, en este caso virtuales, que pueden ir apostando a las cuatro, tres o dos opcionesde respuesta de cada pregunta planteada.