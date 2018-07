Corazón partío en ‘Atrapa un millón’

El concursante Carlos (Castellón) ha provocado el momento más melodramático del programa cuando ha explicado que su corazón está roto por culpa de una exnovia “que me dio calabazas y ya no me quiere”. Un tierno momento que ha servido para que Sobera, Juan (el otro hermano) y el propio Carlos se hayan fundido en un sentimental abrazo.