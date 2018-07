El ‘besugo’ de Sobera en Atrapa un millón

MEJORES MOMENTOS | 12 DE FEBRERO

El tatuaje con forma de mariposa que lleva en el pecho la concursante Isa (acompañada de su madre, Encarna, de Málaga) ha llamado la atención de Carlos Sobera. Y no es el único que lleva la participante, pues tiene otro tatuaje con forma de pez en el pompis. Sobera, para no quedarse atrás, ha confirmado que tiene “un tiburón, pero no en el culito”.