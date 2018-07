Miki Nadal: "Lo que más me gusta de 'Me Resbala' es ponerme a prueba a mí mismo"

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en ‘Me Resbala’?

Cuando me ofrecieron ‘Me Resbala’ y me explicaron la mecánica lo primero que pensé fue: ‘Yo quiero estar ahí’. Me parecía algo divertido y algo que no se me daría mal del todo. Me encanta la improvisación. Es un reto para cualquier artista.

¿Qué es lo que más te gusta del programa?

Lo que más me gusta del programa es ponerme a prueba a mí mismo. Ver si soy capaz de sacar una risa al espectador con las poquitas armas de las que disponemos, a priori, y hacerlo con otra gente que se dedica al humor o la interpretación e interactuar con ellos.

¿Qué prueba te parece la más divertida?

A mí me gustan principalmente las que ponen a prueba tu ingenio. Soy consciente de que al público le atrae más las pruebas que tengan que ver con un esfuerzo físico y las que son más visuales.

¿Y la más complicada?

Sin duda son aquellas que combinan el esfuerzo físico con la agilidad mental.

¿Qué te parece su éxito de audiencia todos los viernes?

Que un programa tan sencillo y familiar como este tenga la acogida que tiene cada viernes me parece un buen síntoma de que la gente necesita desconectar y pasarlo bien.

¿Los viernes por la noche apetece un poco de humor para cerrar la semana?

Siempre apetece estar relajado y pasar un buen rato. Hay muchas opciones para conseguirlo y ‘Me Resbala’ lo pone muy fácil para el espectador. Enchufar la tele, darle al 3 en el mando y a disfrutar.

¿Qué te parece Arturo Valls como presentador?

Arturo nos lo pone fácil. Es uno más entre nosotros y sabe lo difícil que es nuestro cometido porque también se dedica a lo mismo que todos nosotros: al entretenimiento.

¿Qué compañero te ha sorprendido más?

Muchos de los que participamos nos hemos dedicado principalmente al humor puro y duro. Supongo que los que vienen de la interpretación, en su sentido más amplio, lo tienen más difícil y me sorprende la facilidad con que se acoplan a todo lo que se les pide.

¿’Me Resbala’ es tan divertido como concursante como lo es para los espectadores?

Estoy convencido de ello, porque participando puedo asegurar que uno disfruta muchísimo y viendo a los compañeros hacer las pruebas, en mi caso, el nivel de disfrute no decae.

¿Hace falta más humor en televisión?

Hace falta más humor en la vida en general.