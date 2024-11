“¡Es Miguel Ángel Revilla!”: La teoría de los Javis que deja sin palabras a Ana Milán

Tanto las pistas como la actuación de Brócoli ha dejado desconcertados a nuestros investigadores, y la pista extra... ¡no ha ayudado a mucho!

"En el musgo la encuentras y también en el menú, yo ya no la tengo, pero si la tienes tú”, ha sido el acertijo que ha derruido todas las teorías. Con un rotundo no, los investigadores han confirmado no tener ni idea de a que se refería, pero, aun así, las apuestas han dado comienzo.

Ana Milán afirma que se trata de Gorka Ochoa por su último papel en Allí abajo, mientras que Alaska se ha arriesgado con Pedro Acosta y su éxito a tan corta edad. Pero los Javis han ido por otro camino, afirmando que no es otro que... ¡Miguel Ángel Revilla! ¿Y tú? ¿A quién dirías?