El TOP 5 del primer Directo de La Voz: una noche mágica donde el público ha sido el gran protagonista

El primer Directo de La Voz ha contado con todos los ingredientes que reúne una noche inolvidable: emoción, nervios, tensión, talento y mucha música. Revivimos los cinco mejores momentos de la gala:

5. María regresa a La Voz en el equipo de Fonsi

El duelo final de El Regreso dio el pistoletazo de salida a una gala que prometía estar muy reñida. Miriam Rodríguez daba paso a sus finalistas, siendo María quien lograba imponerse a On Five cantando To Love You More desde el corazón. La talent, que se quedó fuera del programa durante la Gran Batalla, decidió regresar a La Voz en el equipo de Luis Fonsi.

4. Maluma felicita a La Llave por su increíble versión de ADMV

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la de Maluma felicitando a La Llave por su interpretación tan personal de ADMV. El cantante le envió un cariñoso audio a Luis Fonsi, y se dirigió al trío diciéndoles que “les llevo en mi corazón... ¡qué versión!, mucho mejor que la mía”. ¡Qué ilusión recibir un mensaje así!

3. Las lágrimas de Orozco tras escuchar a Nereida

Hay actuaciones que te llegan directamente al alma, y la de Nereida se ha hecho un hueco en el corazón de Antonio Orozco para siempre. El coach no pudo evitar emocionarse al escuchar la delicada versión de 'La Llorona', llegando a soltar algunas lágrimas y dedicándole unas preciosas palabras a su talent: “Ha sido el vals más precioso de la vida y la muerte”.

2. La decisión final de Malú, Fonsi, Pablo y Orozco

Última noche de decisiones difíciles para los coaches en esta edición. Y, sin duda, en esta gala se han enfrentado a la más complicada: escoger a uno de los dos semifinalistas que lucharán por llegar a la final representando a su equipo. La recompensa: las caras de ilusión de los talents y de sus familias al escuchar su nombre. ¡Nos llevamos sus reacciones en la retina para siempre!

1. Los coaches cantan juntos Nada es para siempre

Ver a los cuatro coaches juntos encima del escenario de La Voz siempre nos pone la piel de gallina. En esta ocasión, Malú, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López han unido sus voces en una sintonía perfecta cantando Nada es para siempre. ¡Qué momento y qué complicidad!

Vuelve a repasar con nosotros los cinco mejores momentos del primer Directo de La Voz y calienta motores de cara a la Semifinal porque... ¡Va a ser épica!