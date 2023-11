El TOP 5 de la Gran Batalla: damos la bienvenida a los asesores de La Voz y nos despedimos de la mitad de los talents

Agridulce es la palabra que mejor puede describir la Gran Batalla de La Voz. Una noche en la que los cuatro coaches se han enfrentado a algunas de las decisiones más complicadas del programa al verse en la obligación de despedirse de la mitad de su equipo. Eso sí, para ello han contado con la mejor ayuda posible: ¡la de los asesores! Repasa con nosotros los cinco mejores momentos de la gala:

5. Noemi, Noelia y Olana hacen pleno y consiguen pase a los Asaltos

Una gala tan especial no podía arrancar de otra manera que con una actuación épica: Noemi, Noelia y Olana tomaban las riendas de la noche dejando a coaches y asesores completamente boquiabiertos y demostrando una presencia en el escenario propia de grandes artistas. Antonio Orozco, que no ha querido despedirse de ninguna de ellas, ha decidido que las tres tienen que formar parte de su equipo durante los Asaltos. ¡Enhorabuena, chicas!

4. Abraham Mateo, Cali & El Dandee, Nathy Peluso y Lola Índigo llegan a La Voz

El plató se ha revolucionado en el momento en que las puertas de La Voz se han abierto para los cinco asesores que acompañarán a Malú, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi en esta edición. Sin duda, nuestros coaches no pueden tener mejores ángeles de la guarda en esta carrera por conseguir la mejor voz de nuestro país.

3. Así se conocieron Malú y Abraham Mateo

Los ensayos de La Voz dan pie a muchas anécdotas, y Abraham Mateo y Malú han recordado una muy especial. Y es que el asesor tan solo tenía 10 años cuando conoció a Malú y se hizo su primera foto con ella. "Era una artista a la que yo admiraba de siempre", ha confesado.

2. Dária, Judith, Andrea y Julia arrasan el plató

Sin duda, esta ha sido una noche protagonizada por grandes batallas femeninas que han colocado el listón por las nubes. Dária, Judith, Andrea y Julia se han quedado al borde del pleno gracias a una espectacular actuación en la que las cuatro talents han desprendido talento al ritmo de You Don't own Me, dejando a Malú contra las cuerdas ante una durísima decisión.

1. Los coaches unen sus voces en una mágica versión de El viaje

Una de las grandes actuaciones que nos llevamos de esta edición nos la han regalado nuestros cuatro coaches durante el arranque de la Gran Batalla. Malú, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López han generado un aura de luz, arte y complicidad que pocas veces hemos podido disfrutar con tanta intensidad en el escenario de La Voz.

Así suena El viaje en esta versión tan especial de nuestras cuatro personas favoritas:

Recuerda que todavía nos queda mucho por ver en los próximos programas de La Voz. Mientras tanto, siempre puedes repasar los cinco momentos más destacados de la Gran Batalla y contarnos en redes sociales cuál es tu favorito.