“No tienes muchas opciones”: Antonio Orozco se salta las reglas para ‘amenazar’ a un talent de La Voz

Erwin estaba dándonos un auténtico espectáculo durante su Audición a ciegas, pero el interés de los coaches se hizo de rogar. Justo en el último segundo, Orozco y Malú pulsaban su botón, además de bloquear a Fonsi. ¡La batalla estaba servida!

Malú celebraba, pensando que había sido la única en girarse por la voz de Erwin cuando se ha dado cuenta que Orozco también estaba metido de lleno en la lucha por el talent.

El coach barcelonés no ha querido perder un tiempo valioso que podría desequilibrar la balanza: mientras Malú festejaba, Orozco se ha acercado al centro del escenario para abrazar a Erwin.

Eso sí, el coach ha aprovechado el momento para hablar a solas con él: “No tienes muchas opciones, he venido a amenazarte”, le dice Orozco a Erwin, al oído. Malú observaba desde la distancia, planeando una estrategia que llevaría a cabo más adelante.

“Esto que estoy haciendo no se puede hacer, pero lo estoy haciendo”, le ha dicho Orozco a Erwin. ¿Acaba de decir que se ha saltado las reglas de La Voz? El coach quiere a Erwin a toda costa, prometiéndole que llegarán lejos en el concurso si elige su equipo.

“Vente a mi equipo, no lo dudes”, le ha dicho Orozco al talent, avisándole de las “pelis” que le va a contar Malú para ganarse su atención. Lo que el coach no sabía era que Malú tenía ya armada su propia estrategia para conseguir a Erwin: superbloquear a Orozco para que el talent se uniera a su equipo inmediatamente. ¡Haz clic y no te pierdas este momentazo!