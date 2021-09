Leire Medina canta ‘They just keep moving the line’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Leire Medina ha soltado toda la energía que llevaba dentro con una inigualable versión del tema ‘They just keep moving the line’ de Smash en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’.

La joven talent pamplonica ha demostrado su potencia vocal pero no ha logrado que ninguno de los coaches girase su sillón. De todos modos, Leire se ha ido con una gran sonrisa y con unas bonitas palabras de cada uno de los coaches. ¡Hasta la próxima!