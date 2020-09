Tyler Faraday nos deja boquiabiertos cantando ‘Just the two of us’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Tyler Faraday ha revolucionado los cuatro sillones de ‘La Voz’ al conseguir un pleno absoluto con su actuación en las Audiciones a ciegas. Los espectadores en sus casas han podido sentirse un coach más al no ver al talent hasta el final de su actuación. ¿Qué te ha parecido su voz?

El talent ha escogido realizar una versión propia con la guitarra de ‘Just the two of us’ de Bill Withers. ¡Maravilloso!