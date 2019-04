VALORACIÓN | ASALTOS LA VOZ

La poderosa actuación de Lia Kali interpretando el tema ‘I just want to make love to you’ ha puesto en pie al plató de ‘La Voz’. Antonio Orozco, su coach, ha quedado maravillado con la talent: “La suma de tantas cosas generan algo único y eso es lo que eres”. Por su parte, Karol G, que no salía de su asombro por su increíble puesta en escena, ha confesado a Lia que “su voz tiene rudeza a la vez que sensualidad y que necesitan un curso personalizado”.