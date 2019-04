ACTUACIÓN KEILA GARCÍA | AUDICIONES A CIEGAS

Keila García, acompañada de su violonchelo, se ha subido al escenario de 'La Voz' para impresionarnos con su interpretación de 'Lost on you' de LP. Los cuatro coaches se han sorprendido con su gran voz y no han dudado en girarse en las 'Audiciones a ciegas'.