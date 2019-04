Revive todas las actuaciones de Ángel Cortés en ‘La Voz’

Como un policía y como mucho más que un aficionado a la música, así se presentó Ángel Cortés a las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’. Y rápidamente sorprendió por su voz de tenor y su repertorio lírico. La canción elegida, ‘Una furtiva lágrima’ del maestro Pavarotti , emocionó a Paulina Rubio, que decidió pulsar el botón y girar su sillón para que formara parte de su equipo.

La coach mexicana llegó a reconocerle en el ensayo de los Asaltos que Ángel Cortés le transportaba a momentos familiares.

Paulina Rubio: "Ángel me transporta a los momentos con mi abuela"

Y, con una maravillosa interpretación de ‘’, quedescribió como “¡Chi-qui-ti-pún!” y llenó de emoción al plató de 'La Voz', consiguió imponerse a Susana Montaña.

Para la Batalla Final, se batió en duelo con Andrés Balado. “Sus voces son como el agua y el aceite”, reconocía Paulina Rubio. Una combinación arriesgada pero cuyo resultado en el escenario fue espectacular interpretando 'You are so beautiful' de Joe Coker, una mezcla de magia y voz que dejó al público de 'La Voz' sin palabras. La mexicana tuvo muy difícil su decisión, aunque finalmente se decantó por el tenor aragonés.

La sensación de ir superando sus propias expectativas fue a más en los Directos, cuando consiguió eliminar a Marlo. “Estaba mentalizado para marcharme”, comentó. Sin embargo, su imperial interpretación de ‘O sole mio’ conquistó a los espectadores, que le llevaron hasta la Semifinal.

Ángel Cortés: "Mi hija me dice a veces que grito mucho"

Ya como uno de los ocho semifinalistas de ‘La Voz’, Ángel Cortés decidió versionar, un clásico del romanticismo lírico interpretado por Plácido Domingo, entre otros. Su torrente vocal, su pasión y, a la vez, su dulzura, cautivaron a los coaches y al público, hasta el punto de lograr su apoyo mayoritario y superar a Viki Lafuente para pasar a la gran final.