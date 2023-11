Los talents se sinceran de cara al Asalto Final de La Voz: "Mi mayor miedo es no sentir la canción"

El viernes llega a Antena 3 el Asalto Final de La Voz. Los talents se la juegan todo para llegar a la última fase del programa: los Directos. Todos quieren pasar y por eso, tendrán que dar su mejor versión y enamorar a su coach en el escenario.

Antes del programa, los coaches nos cuentan cuál es su mayor miedo de cara al Asalto Final. Son muchas emociones y dos de cada equipo pasará a la siguiente fase, el tercero verá como su camino en La Voz termina.

Para Phindile el mayor miedo es que nadie sabe lo que va a pasar y para Luna es no lucir su voz de la manera en la que siempre luce. El nivel es muy alto y la cosa está muy complicada: "Ojalá puede seguir adelante, pero lo que quiero es hacer la canción bien", ha señalado Larisa del equipo de Malú.

Para Alejandro, su mayor miedo es fracasar y para Pablo, del equipo de Pablo López es no sentir la canción: "Me da miedo no transmitir tanto como me gusta", ha señalado. Todos quieren dar lo mejor de ellos en el escenario: "Mi mayor miedo es no cagarla", confiesa el trío La Llave.

Sin duda, todos tienen algún miedo de cara al Asalto Final, pero tendrán que arriesgar para lograr el pase a los Directo de La Voz. ¡Descubre todo lo que nos han dicho en el vídeo de arriba!