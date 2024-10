“No soy joven ni guapo, por eso voy a jugar”: un talent avisa con su espectáculo en la próxima noche de Audiciones de La Voz

Estamos llegando al final de las Audiciones a ciegas, y los coaches se van quedando con menos cupos en sus equipos.

Fonsi cuenta ya con once voces en sus filas, por lo que solo tiene tres huecos libres para completar su equipo. Una de sus últimas adquisiciones ha sido Gara, una talent que nos ha fascinado con su actuación, provocando un doble bloqueo y, después un superbloqueo. ¡Ha sido impresionante!

Pero el espectáculo debe continuar, y eso es precisamente lo que tendremos en la quinta noche de Audiciones a ciegas. Un talent avisa que no va a dejar indiferente a nadie: “No soy joven, no soy guapo, pero justamente por eso, porque no pego ni con cola, voy a jugar”.

El talent, al piano y con una voz única, se presenta a las Audiciones de La Voz dispuesto a divertirse. ¿Conseguirá la atención de alguno de los coaches? No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, la quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz.