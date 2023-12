Rafa Blas, primer ganador de la historia de La Voz España, vuelve al escenario junto a Irene y Andrés Martín

La Gran Final de La Voz All Stars está siendo mágica. Una noche de reencuentros, sorpresas y muchos recuerdos están invadiendo el plató de La Voz.

Tras ver a Antonio José, David Barrul y Javier Crespo en el escenario ha llegado el momento de Rafa Flas, Irene y Andrés Martín.

Rafa Blas, primer ganador de la historia de La Voz España, ha cantado Show must go on. El artista ganó La Voz en el 2012 en el equipo de David Bisbal… ¡Qué lujazo es verle de nuevo!

Irene ganó junto a Malú La Voz 2016 y nos ha vuelto a recordar su gran potencial con I have nothing y Andrés Martín ganó el concurso en 2019 en el equipo de Pablo López y esta noche ha interpretado When a man loves a woman.

Malú estaba feliz de ver a la que fue su talent, al igual que Pablo López. ¡Menuda noche de grandes estrellas!