¡Qué espectáculo! Juan logra entrar en La Voz gracias a Antonio Orozco: “Eres un regalo”

Sasa no ha superado las Audiciones a ciegas de La Voz. La talent lo ha dado todo en el escenario, pero no ha logrado convencer a ninguno de los coaches esta noche.

Juan Falco es el siguiente talent que se presenta a las Audiciones a ciegas de La Voz. El talent se dedica a la música, trabaja en una orquesta así que ya sabe lo que es este mundo y esta profesión.

Este año ha decidido presentarse a La Voz para sacar todo su talento. Su sueño es cantar en un escenario, lleno de gente y que el público se sepa sus canciones.

Juan ha cantado If I Ain't Got You, un tema de Alicia Keys con el que ha mostrado su mejor versión y menuda sorpresa, Antonio Orozco ha girado su silla casi al final de su actuación.

“Creo que voy a aprender muchas cosas de ti”, ha señalado Antonio Orozco. El coach sabía que Juan se dedica a la música porque se le nota.

“Eres un regalo caído del cielo, y lo mejor es que no tengo que pelearme por nadie”, ha señalado. ¡Enhorabuena! ¡Ya estás dentro del equipo de Antonio Orozco!