Una proposición, el nieto de un famoso y muchos reencuentros: estos son los momentos más virales de La Voz 2024

La Voz 2024 nos está dejando momentos muy especiales, y es que, aunque aún queda un largo camino para descubrir a la mejor voz de este país, los coaches nos están dejando grandes momentos.

Algunos de ellos se han hecho muy virales en redes sociales como la propuesta que Malú le hizo a uno de los talents y acto seguido se arrepintió de no haberse girado o cuando Pablo López se cargó el botón rojo al pulsar por una de las últimas talents de la edición. ¡Te los contamos!

El talent de Orozco que reconoció que quería irse con Malú

La Audición de Ginés puso patas arriba el escenario de La Voz, primero con su actuación, y segundo con todo lo que provocó. Malú, Orozco y Pablo López pulsaban por su voz, y la batalla no había hecho más que comenzar: por culpa de los superbloqueos el joven no le quedó más remedio que irse al equipo de Orozco aunque reconoció abiertamente que quería irse con Malú. ¡Menuda cara la de Orozco!

La atrevida proposición de Malú a este talent

Federico Furia llenó de magia el plató de La Voz con su actuación. El talent italiano ha interpretado una preciosa versión de 'Don´t you worry child' con su guitarra y al terminar reconoció estar muy nervioso al ver conseguido que tres de los cuatro coaches girasen su silla. Malú, que fue la única que no se dio la vuelta, le ofreció su ayuda para relajarle.

Una atrevida proposición que causó las bromas de su compañeros y es que Malú enseguida se arrepintió de no haberse girado... ¡por su voz!

Su abuelo vendió millones de discos y solo un coach se giró en su Audición

Malú no tuvo mucha oposición para hacerse con Rafa, el nieto de uno de los cantantes que más nos hizo mover las caderas en los 90: ¡Rafael Ruíz! El talent se llama igual que su abuelo y justo a su guitarra ha conquistado a la coach madrileña.

Pablo López rompe el botón al pulsar por una talent

El malagueño se quedó con el pulsador en la mano al apretar por la voz de Rorro, pero eso no le impidió luchar por ella, aunque creó un momento de confusión: "Me he emocionado tanto que me lo he cargado", señalaba entre risas el coach. ¡Brutal!

La cara de sorpresa de Malú al descubrir que ha eliminado al nieto de los del Río

En las Batallas, Malú dejó fuera del concurso a Rafa Ruíz. El talent viene de una familia de artistas maravillosa, un dato que ha dejado a cuadros a Malú. “¿No lo sabes? Rafa es nieto de Rafael, el de los del Río”, puntualizó la presentadora.

Orozco y Malú nos regalan esta versión de 'Devuélveme la vida'

Malú y Antonio Orozco se conocen desde hace más de 20 años. Los dos unieron sus voces para una colaboración muy especial: ‘Devuélveme la vida’ es la canción que les unió y ambos contaron en La Voz cómo fue ese momento: “Estábamos en un hotel, en un evento de una radio, y me dijo que cantará con él”, confiesa Malú y así fue cómo salió la colaboración.