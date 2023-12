¡De otro mundo! Así ha sido la espectacular actuación de Phindile con Hallelujah en la Semifinal

Phindile llega a la Semifinal en el equipo de Luis Fonsi. La talent logró el pase a la Semifinal de La Voz gracias a la confianza de su coach.

Esta noche, la talent ha hecho una espectacular versión de Hallelujah en el escenario de La Voz, y es que su gran voz, siempre nos ha parecido de otro mundo.

La talent, que interpreta a Rafiki en el musical de El Rey León, ha demostrado durante todo el concurso tener un chorro de voz y es que, cada vez que canta, nos enamora.

En la pasada gala ya hizo rugir el escenario al interpretar This is me y en el Asalto Final cumplió el deseo dePablo López al cantar Él vive en ti de El Rey León.

La talent lo ha dado todo para convertirse en finalista de La Voz 2023. ¿Os ha gustado su actuación? ¡Nos alucina!