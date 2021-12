Pablo Alborán, con la voz entrecortada tras las palabras de su profesora: "Me desdoblo y cuando aterrizo me derrumbo"

La Semifinal de 'La Voz' ha tocado muchos corazones y pocos han sido los que se han librado de derramar alguna que otra lagrimita.

Los talents han vibrado de emoción, arropados de sus familiares y seres queridos quienes, desde el público, apoyaban a sus ganadores con pancartas o camisetas.

Pero no solo los talents han sentido el calor de los suyos; los coaches no imaginarían que ellos también iban a tener 'cerca' a algunas de las personas más importantes de su vida.

Y es que el equipo del programa han dejado sin palabras a Alejandro Sanz, Malú, Pablo Alborán y Luis Fonsi con unos vídeos muy especiales.

Los cuatro coaches se han roto de emoción nada más ver los mensajes en la pantalla grande.

Pablo Alborán ha sido sorprendido por su antigua profesora, que le ha hecho viajar al lugar donde tan feliz fue y que le recuerda de dónde viene.

Además, el artista malagueño ha confesado que fue allí donde, antes de lanzar su primer disco, preparaba de sus compañeros y comenzaba a escribir sus primeros temas: "Me desdoblo y cuando aterrizo me derrumbo porque es muy bonito lo que he vivido en este tiempo y ojalá vengan muchos más".

