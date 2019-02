Diez momentos mágicos que hemos vivido durante las 'Audiciones a ciegas' de 'La Voz'

1. Luis Fonsi se derrumba al recordar el bonito gesto que cambió la vida de Antonio Orozco

Antonio Orozco confesó en 'La Voz' que Luis Fonsi le ayudó en uno de los peores momentos de su vida. Luis Fonsi no pudo detener las lágrimas al recordar el pasado que une a los dos coaches. ¡Qué bonito!

2. La gran frustración de Pablo López tras no girarse por su amiga Noelia Cano

Pablo López se sintió fatal después de girarse al escuchar a Noelia Cano. No reconoció a su amiga y su gran frustración hizo que el coach quisiese pasar un momento cerca de ella tras lo ocurrido. ¡Qué momento más emotivo!

3. Susanna Griso y Eva González anuncian por sorpresa a Lorena Fernández su participación en las ‘Audiciones a ciegas’

Lorena Fernández acudía a ‘Espejo Público’ para hablar de su labor como vendedora de lotería. Sin que ella se lo esperase, aparece Eva González en el plató del programa para informarle de que estaba en las ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz’. ¡No se podía creer que este momento tan impresionante le esté pasando a ella!

4. Las lágrimas incontrolables de la abuela de Susana Montaña tras sorprenderla en ‘La Voz’

María Luisa, la abuela de Susana Montaña, nunca se habría imaginado descubrir a su hija cantando en las ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz’ y al verla, brotaron lágrimas de emoción de sus ojos. Abuela y nieta se fundieron en un tierno abrazo tras conocer que Susana Montaña formaba parte del ‘Equipo Paulina’.

5. Eva González sorprendió a Agustín Sánchez mientras estaba de público: “Estás en las ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz’”

Eva González aprovechó que los coaches no estaban en el plató para dar una sorpresa a una persona del público. La madre de Agustín Sánchez y la presentadora del programa anunciaron al talent que estaba dentro de las ‘Audiciones a ciegas’.

6. Las emocionantes palabras de agradecimiento de Miriam Fernández: "Dejad que vuestra sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejad que el mundo cambie vuestra sonrisa"

Miriam Fernández se muestra muy emocionada y agradecida a los coaches Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López por darle la oportunidad de entrar en ‘La Voz’. La talent, aún en shock por lo que acaba de vivir, abre su corazón y dedica unas preciosas palabras a todo el equipo de ‘La Voz’ que ha hecho su sueño realidad.

7. Juanfra Anguita sorprendió con su peculiar voz tras un telón cantando 'City of stars'

A pesar de estar detrás de un telón, los coaches de 'La Voz' se emocionaron con la interpretación de Juanfra Anguita, que cantó 'City of stars' de 'La La Land'. Hasta el último acorde no han podido desvelar al talent que se escondía tras el telón y se han quedado a cuadros.

8. Sandra Groove logró el novedoso poder de la segunda oportunidad de ‘La Voz’

En esta edición de ‘La Voz’ existe una nueva norma que se le otorga el poder a los coaches una segunda oportunidad para utilizar con aquel talent con el que ninguno se haya girado. Sandra Groove ha sido la concursante elegida para optar a esta nueva oportunidad para participar en las ‘Audiciones a ciegas’. ¡Revive el momentazo!

9. Antonio Orozco arruina la broma de ‘Fon’ a Paulina Rubio: “¡No paran de pelear!”

Paulina Rubio sufrió una de las bromas de sus compañeros de ‘La Voz’. ‘Fon’ le robó un objeto muy preciado para ella y Pablo López y Antonio Orozco han sido sus aliados. La coach mexicana opinaba que “son unos envidiosos”.

10. Marlo un talent que acudió como un perfil ciego en las 'Audiciones a ciegas' por su característica voz

Marlo salió al escenario de ‘La Voz’ siendo un perfil ciego de las ‘Audiciones a ciegas’. El espectador de televisión no pudo descubrir al talent hasta que uno de los coaches se giró. Una preciosa y dulce voz que interpretó ‘Jar of hearts’ de C. Perri.