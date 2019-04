MÁS VOZ | PROGRAMA 6

Onelia Leiva llegó al casting de 'La Voz' cantando 'La gata bajo la lluvia'... y con tacones. Pero en cuanto el jurado le dio permiso para quitárselos, no dudó en quedarse descalza. "Vivo en el campo y es como más cómoda estoy", aseguraba. Mucho más cómoda cantó ya 'The edge of glory', el tema que después eligió para la 'Audición a ciegas' ante los coaches.