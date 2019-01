MÁS VOZ | PROGRAMA 8

Lo mismo atiende a sus pacientes en su consulta de ortopedia que se lanza a componer canciones. Javi Moya llega de Sevilla con su guitarra y muchas ganas de afrontar "el reto de cantar delante de la gente". "Me he criado con el flamenco pero me gusta darle mi sello propio y llevarme las canciones a mi terreno", asegura, y es su apuesta ante los coaches con un tema de Joaquín Sabina.