Malú llora desconsolada tras emocionarse con esta actuación y explica el motivo: "Me ha roto en dos"

Lo que ha sucedido en el Asalto Final con la actuación de Rocío era algo que nunca habíamos vivido en La Voz. La talent ha dejado a todos sin palabras tras cantar 'Sakura' de Rosalía.

La talent ha logrado una conexión única con el público y con los coaches, que nos dejaba una reacción de Malú, Pablo López, Orozco y Fonsi que nunca había visto.

Malú no ha podido contener las lágrimas durante y después de la actuación y nada más terminar Luis Fonsi no daba crédito a lo que acababa de suceder en el escenario con su talent.

La coach quería hablar, pero las lágrimas no la dejaban: "Hay una cosa que tiene la música que es la transmisión... los que no subimos a un escenario y con nuestra voz logamos transmitir todo lo que hay dentro de nosotros es un don", señala entre lágrmas.

Malú señalaba que lo que acaba de pasar iba mucho más allá del concurso: "Me mata de la pena está situación. Lo que hemos visto aquí no ha sido normal. La pasión y el alma que habéis sacado aquí me ha roto en dos", confiesa.

Esto es un momentazo y muy pocas veces hemos visto así a Malú tan emocionada.