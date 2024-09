Malú habla de su nuevo superpoder en La Voz: "Les puedo quitar el micrófono y que no hablen más"

Este año La Voz 2024 tiene sorpresas, emociones y tres grandes novedades que ya hemos adelantado. Malú contará con un superpoder que solo lo tendrá ella: ¡podrá mutear a sus compañeros!

Una experiencia que le ha encantado: "Me ha parecido maravillosa, en general que me den algo a mí que a los demás no, ya me parece maravilloso", ha señalado.

Pablo López no ha perdido la oportunidad y ha apagado el micro de Malú en mitad de la rueda de prensa... ¡Momentazo!

La coach ha señalado que lo ha usado cuando sus compañeros se ponen poéticos: "Les silencio y así no pueden hablar más. Me han dado pocos al día", ha señalado.

Como la coach más veterana del formato, Malú contará con una ventaja en Audiciones a ciegas. Malú tendrá el poder de mutear el micrófono del resto de coaches pulsando el botón de su silla. De esta manera, cuando sus compañeros intenten convencer a un talent para irse a su equipo, Malú podrá quitar el sonido para que nadie lo escuche.