“Haré como que no lo he oído”: el talent de Orozco que reconoció abiertamente que quería irse con Malú

Ginés es uno de esos talents que, por su manera de ser, nos arranca una sonrisa. Su Audición a ciegas en La Voz fue un auténtico escándalo: su versión de ‘Contigo’, de Joaquín Sabina, caló muy hondo en todos los corazones de los que pudimos escucharle.

Malú, Orozco y Pablo López pulsaban por su voz, y la batalla no había hecho más que comenzar. La coach madrileña, para demostrar que iba en serio y que quería a Ginés a cualquier precio, superbloqueaba a Pablo López. Pero Orozco se guardaba un as bajo la manga y, tras ver esa “maldad” de Malú, decidió superbloquear también a su compañera. ¡Menuda estrategia!

Ginés no tenía más opciones y entraba directamente en el equipo de Antonio Orozco. Esta guerra necesitaba el punto de vista del propio talent, quien reconocía a dónde quería ir: “Con Malú”. La respuesta generó aún más caos sobre el escenario, y es que la propia coach madrileña lo celebró como un triunfo. ¿Será uno de sus objetivos cuando comience la fase de robos de La Voz?

Por su parte, Orozco le quitaba hierro al asunto y se ha mostrado feliz por haber sumado a Ginés a su equipo: “Espero que esté contento, y de momento no ha dicho lo contrario. Si lo dice, haré como que no lo he oído”, señala el coach barcelonés, que ve al malagueño como un “perfecto finalista” de la edición. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Un dúo mágico con Orozco

Para celebrar que había conseguido a uno de los talents más deseados de la noche, Orozco arrancó a cantar con la propia guitarra de Ginés su tema ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, y unos instantes después se sumaba también el talent para cantar junto a su coach.

Un momento muy bonito y mágico, en el coach y talent derrochaban complicidad, y al que se unieron el resto de coaches para firmar la tregua. ¡Momentazo!