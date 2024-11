“Esto que te ha pasado hoy es la música”: el consejo de Dani Fernández a este talent tras su error en La Voz

Lucas no ha tenido su mejor actuación en los Asaltos de La Voz. El joven ha entrado mal en la canción y eso le ha generado mucha frustración. Tiene una enorme voz y a pesar del fallo que ha cometido hoy al cantar ‘All I ask’ de Adele, ha recibido el apoyo de su coach y del resto de compañeros.

Dani Fernández no ha desaprovechado el momento para decirle unas palabras muy bonitos a Lucas tras lo sucedido: "Esto que te ha pasado hoy es la música. No siempre todo es tan bonito", señalaba.

El artista le explicaba que a todos les ha pasado alguna vez lo que le ha sucedido en el escenario: "Todos los que estamos aquí hemos tenido momentos como el que tú estas viviendo", afirmaba.

Y es que es muy importante aprender de los fallos: "Si puedes corregir esos errores y afrontarte a este tipo de situaciones es cuando te vas a convertir en un gran artista", apuntaba Dani Fernández. Un consejo muy valioso de alguien que lleva toda la vida en la música.