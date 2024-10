Una edición de mucho nivel: estos son los talents que han conseguido pleno en La Voz 2024

La Voz 2024 nos sigue demostrando que cada año encontramos a multitud de artistas con un enorme nivel. Todos sueñan con lo mismo: vivir de la música. Nuestros coaches han coincidido en muchas ocasiones a la hora de pulsar en botón rojo por algunos de los talents.

Este año el nivel ha estado muy alto y son muchos los talents que han arrasado y se han llevado pleno en La Voz, aunque con los bloqueos y superbloqueos sus posibilidades de elegir equipo se han visto reducidas.

Estos son todos los talents que han logrado que Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco se giren al mismo tiempo por sus actuaciones:

Lola Eme, primer pleno de la Audición

Lola Eme conseguía el primer pleno de este año y no era para menos. La talent brillaba en el escenario con 'Fuentes de Ortiz' y nada más decir las primeras palabras de la canción, Pablo López ya había pulsado el botón. Fonsi, Orozco y Malú también se daban la vuelta sin duda que Lola tenía algo muy especial.

La joven arrasó con el primer pleno del año y decidió irse al equipo de Pablo López. ¡Nos enamoró!

Pablo deja huella en los coaches

Pablo nos dejó sin respiración al interpretar junto a su guitarra 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega. El talent demostró una magia enorme en el escenario y los cuatro coaches se dieron la vuelta para tenerle en su equipo. Tras muchas vueltas, el joven decidió irse al equipo de su tocayo, Pablo López.

Carla arrasa con Ariana Grande

La talent cantó ‘God is a woman’ de Ariana Grande en su Audición a ciegas consiguiendo la atención de los cuatro coaches. Una actuación espectacular con la que demostró su increíble talento y es que la decidió irse al equipo de Luis Fonsi.

Malú deja a Lucas sin opciones

El talent arrasó al interpretar ‘If I ain’t got you’ de Alicia Keys en el escenario con una actuación que ha provocado bloqueos y superbloqueos entre los coaches. Sin muchas opciones, Malú utilizó todas sus estrategias y Lucas no pudo elegir equipo en La Voz.

Rocío deja sin palabras a los coaches

Rocío puso en pie el plató de La Voz con su actuación. La talent cantó ‘Sakura’ de Rosalía en el escenario logrando que todos los coaches girasen su silla para tenerla en su equipo. Una pelea limpia donde no hubo bloqueos ni superbloqueos y Rocío se fue al equipo de Luis Fonsi.

Yael pone en pie el plató de La Voz

"Que cierren la puerta que se escapa el talento”, estas eran las palabras que Orozco exclamaba cuando Yael terminó su actuación. Los cuatro se habían dado la vuelta y estaban impresionados al escucharla cantar ‘Lay me down’ de Sam Smith. La talent decidió irse con Fonsi... ¡Menuda artista se ha llevado!

Christian logra un pleno en su segundo intento en La Voz

El joven se presentó hace 3 años, pero ninguno de los coaches giró su silla para tenerle en su equipo. Tres ediciones después, el talent enamoraba con su voz a los cuatro coaches con la canción ‘Dancing on my own’ de Robyn.

Tras mucho pensarlo y después de admitir que Malú y Fonsi estuvieron en aquella edición y que no se giraron... ¡se va con Pablo López!

De no entrar en el concurso a conseguir un pleno

Gal·la fue la escogida este año para la segunda oportunidad. La talent, que contó con el privilegio de repetir su Audición este año, ha enamorado a los cuatro coaches con un tema de Luis Miguel.

Malú la reconoció al darse la vuelta y es que la coach confió en su voz desde el principio, por eso Gal·la no dudó en irse a su equipo.

Las lágrimas de Nerea al ver que ha hecho pleno

La talent brilló con ‘Cristal’, un tema de Belén Aguilera, con el que nos hizo sentir un sinfín de emociones. Nerea se derrumbo al ver el pleno, aunque Malú fue bloqueada quiso girarse. La talent se fue directa con Pablo López.

Gara desata la guerra entre los coaches

Gara nos enamoró en el escenario al interpretar 'Nana triste' de Natalia Lacunza junto a su guitarra. Un tema muy especial con el que logró un pleno, aunque por culpa de los bloqueos y superbloque no pudo elegir.

Malú y Pablo López fueron bloqueados mientras que Luis Fonsi no dudo en superbloquear a Orozco, asi que Gara no pudo elegir, pero casualidades de la vida quería irse al equipo del puertorriqueño.