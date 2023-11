¡Pura elegancia! La conexión de Diego y Marina traspasa el corazón: “Ha sido especial”

No hace falta recordar que lo de Diego y Marina es pura conexión. No son pareja, no son hermanos, tienen una bonita amistad de hace años y los dos conectan a las mil maravillas gracias a la música.

El dúo ha interpretado en el escenario Minefields de John Legend con una complicidad increíble: “Fue una presentación demasiado especial”, ha dicho su coach, Luis Fonsi.

Los dos son grandes artistas y profesionales: “Han escogido muy bien está canción, ha sido su mejor actuación hasta el momento”, han dicho sus asesores.

Y es que las voces de Diego y Marina son demasiado elegantes y han demostrado tener muchas posibilidades de llegar muy lejos: “No me cansaría de escucharos”, ha dicho Abraham Mateo. ¡Así ha sido su actuación!