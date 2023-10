“Déjate ir”: El consejo de Luis Fonsi a un talent para corregir los “detallitos” que marcaron su eliminación

Cantar en las Audiciones a ciegas de La Voz debe ser muy imponente, y aún más si es tu primera vez que pisas un escenario. Precisamente así se presentó Adam, quien no pudo convencer a ningún coach para que se dieran la vuelta durante su actuación.

A pesar de todo, el talent ha cumplido un sueño y en ningún momento ha perdido la sonrisa. Antonio Orozco ha animado a Adam que esta experiencia le puede servir para forjar su camino, para empezar de cero y trabajar duro para, quien sabe, superar el próximo año las Audiciones a ciegas.

Cuando Adam se disponía a abandonar el escenario, se ha llevado el abrazo de Luis Fonsi y un valioso consejo. “Déjate ir”, le ha dicho el puertorriqueño al talent, ya que han sido algunos “detallitos” los que no provocaron que los coaches se girasen.

Entre bastidores, la madre de Adam no podía parar de llorar. Más que por tristeza, por alegría. “Adora a Fonsi”, ha confesado al ver que su hijo, a pesar de no haber pasado las Audiciones, no perdía la sonrisa y escuchaba atentamente cada palabra del puertorriqueño. ¡Te esperamos el año que viene, Adam!