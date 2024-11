Christian eriza la piel junto a su guitarra y este tema de Lewis Capaldi

Para Christian no es su primera vez en La Voz. El talent se presentó hace un par de años, pero no consiguió convencer a ninguno de los coaches, una situación muy diferente a la que ha vivido este año tras conseguir un espectacular pleno.

El talent no pensaba llegar tan lejos y se ha subido al escenario con su guitarra para interpretar ‘Wish you the best’ de Lewis Capaldi.

Christian lo ha hecho increíble: “El escenario impone y crear la intimidad que has creado ha sido muy especial”, ha reaccionado Vanesa Martín.

Luis Fonsi también ha aplaudido su valentía por hacer una versión completamente distinta a lo que es: “Te aplaudo por tu valentía y tu esfuerzo”, añadía.

¡Qué bonito lo ha hecho! Sin duda Christian nos ha fascinado con esta espectacular actuación en La Voz.