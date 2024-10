Avance exclusivo de La Voz: este talent rompe sus propias reglas al presentarse a un concurso de televisión

Mañana a las 22.00h llega la quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz. Cada vez quedan menos plazas en los equipos, por lo que los coaches van a afinar mucho el oído a partir de este momento. No quieren que se les escape ni una sola buena voz, y esperarán ese momento para pulsar el botón.

Uno de los talents que pisarán mañana el escenario es Pol. Cantante y compositor, lleva toda la vida dedicándose a la música: mucho esfuerzo y sacrificio sin obtener el resultado que esperaba.

Pol tiene claro que La Voz no es su lugar, pero ha llegado el momento de romper con todo y jugar nuevas cartas. Lleva mucho tiempo alejado de la televisión, así que presentarse a un concurso es algo nuevo para él.

Con una voz impecable, este talent se va a subir al escenario para interpretar ‘Hace a little faith in me’ de Jhon Hiiatt.

No es su primera vez en el escenario, y acompañado de un piano intentará convencer a alguno de los coaches para entrar en el concurso. ¿Le saldrá bien la jugada?

Mañana no te pierdas una nueva gala de Audiciones a ciegas en Antena 3.