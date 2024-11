Así se preparan los talents para la primera Semifinal de La Voz en directo: "Muchos nervios, ensayos y ganas"

Este viernes llega la primera Semifinal de La Voz en directo. Una noche de muchas emociones en donde solo ocho artistas seguirán luchando por ganar La Voz 2024.

Cada coach llega hasta aquí con un número distinto de talents en sus equipos, algunos serán elegidos por el público, otro será elegido por el coach.

Antes del directo, hemos hablado con los talents para que nos cuenten cómo están vivienda los días previos a la primera Semifinal de La Voz: "Me estoy dejando la piel y el alma", señala Ginés del equipo Orozco.

Para Gara los nervios son la clave en esta fase: "Me he apuntado a clase de interpretación", señala. Algunos intentan mantener sus rutinas como Lola Eme o Pol Cardona: "Estoy haciendo lo de siempre e intentando no pensar", señala.

Las ganas también es otro de los alicientes que sienten nuestros talents antes de esta primera Semifinal: "Hay que disfrutar del momento, pase lo que pase", señala Salvador, del equipo de Malú.

