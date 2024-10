Antonio Orozco cuenta su momento más personal: "Estaba tieso hasta que una llamada cambió mi vida"

Antes de arrancar la Gran Batalla de La Voz, Orozco ha querido contarles a los catorce talents de su equipo una historia muy personal para él. El coach comienza contando que el 30 de abril de 2013 estaba pasando un mal momento económico: "Estaba de gira en Argentina y no me había ido muy bien, estaba tieso, no me llamaba ni el del banco", reconoce.

Un mal momento para el cantante hasta que ese día recibió una llamada muy importante para formar parte de La Voz: "Ese día me cambió la vida, así que a vosotros también os puede cambiar la vida".

A partir de entonces su vida cambió: "Cuando le das al botón, algo cambia: cambia la vida de cada uno de vosotros porque la gente os va a empezar a conocer", señala. Con esto, el coach les ha querido transmitir lo importante que son algunos momentos de nuestra vida que determinan el camino que seguimos.

Dani Fernández, que estaba escuchando todo al otro lado, sabía lo importante que es esta historia para Orozco: "Para ellos, esto que les está contando va a ser un antes y un después". Y c omo el propio Orozco ha reconocido que: "desde ese día mi vida ha ido a mejor".