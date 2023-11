¡Alucinante! Julieta sorprende con House of the rising sun en los Directos de La Voz

Julieta ha logrado llegar a los Directos de La Voz gracias a la confianza de su coach que ha creído en ella desde el primer momento que piso el escenario. La talent fue una de las más deseadas en las Audiciones a ciegas y es que con tan solo 18 años tiene una voz impresionante.

Esta noche ha vuelto a sorprender con un tema que ha hecho suyo. La talent ha cantado en el escenario House of the rising sun, un tema del grupo The Animals.

Lo ha hecho a las mil maravillas y Pablo López le ha dedicado unas palabras muy bonitas tras terminar su actuación. ¡Nos ha encantado!