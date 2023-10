La actuación de Darío se queda plana para los coaches: “Tienes una gran voz”

¡Faltan muy pocos huecos para cerrar los equipos! Darío es el siguiente talent en subirse al plató de La Voz para intentar cumplir su sueño.

A toda la familia de Darío le encanta la música, pero es el primero en tener una gran oportunidad como es La Voz.

El joven ha subido con su guitarra al escenario de La Voz para interpretar Cover me up. Darío lo ha hecho increíble y ha demostrado su gran potencial en el escenario, pero no ha traspasado el alma de los coaches.

Los cuatro se han quedado sin saber bien qué decir, porque lo cierto es que lo ha hecho muy bien y tenía mucho brillo: “Esperamos verte por aquí en otra ocasión”, ha señalado.

Seguro que volvemos a ver a Darío porque se merece otra segunda oportunidad y lo ha hecho increíble. ¡Te esperamos!