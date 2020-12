"No me he pegado una leche de misericordia": David Bustamante protagoniza un tenso momento en 'La Voz Senior'

La simpatía y naturalidad que derrocha y su gran corazón son algunos de los motivos por los que David Bustamante ha conquistado a los espectadores de 'La Voz Senior'.

El artista es pura emoción y transparente a la hora de transmitir sus sentimientos, y así lo ha demostrado durante las Audiciones a ciegas.

Además, lleva el humor por bandera y siempre saca una sonrisa a los que le rodean. Pastora Soler no pudo evitar las carcajadas después de ver cómo el sillón le jugaba una mala pasada al coach: "No me he pegado una leche de misericordia". Menos mal que lo ha sabido 'surfear' la perfección... ¡Revive este divertido momento en el vídeo de arriba!