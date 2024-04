El “tierra trágame” de Rosario durante la actuación de una talent: “Qué locura”

Vega ha llegado a La Voz Kids pisando fuerte. A pesar de lo pequeña que es, ha conseguido sumarse al equipo de Rosario Flores… ¡aunque ha sido por un error de la coach!

Rosario tenía los pies encima del botón y, justo cuando ha empezado a cantar Vega, la silla se ha girado sin darse cuenta. “Le he dado y te he bloqueado a ti, encima”, le ha dicho la cantante a Bisbal, que por suerte no se ha dado la vuelta, dándole la oportunidad a Rosario de usarlo para una mejor ocasión.

Aunque la coach no tenía pensado girarse, la pequeña Vega tenía claro que se quería ir con ella. “Es mi cantante favorita”, ha asegurado la talent, emocionada de estar en el equipo de Rosario.

“El destino es el destino”, ha advertido la cantante, tras aceptar su error. Ahora Vega es una más en el quipo y seguro que le da muchas alegrías. ¡A por todas, monstrua!