Manuel Turizo saca sus pasos prohibidos en La Voz Kids... ¡y consigue que Edurne y Bisbal le imiten!

En el cuarto programa de las Audiciones a ciegas no solo hubo talento vocal… también hubo baile, risas y mucho vacile entre coaches.

Todo comenzó con un momento de euforia en plató al darle play al mando. ¡El público y los coaches se vinieron arriba! Bueno… casi todos.

Mientras Edurne, Lola y David Bisbal lo daban todo con sus movimientos, Manuel Turizo se mantenía fiel a su estilo: más quieto que una estatua en el Museo del Prado.

Edurne, entre risas, le soltó: “¡Manuel, te hemos dedicado un baile y ni nos has mirado!”, a lo que Bisbal añadió: “Tus bailes son lo mejor para que no te suba el cardio”.

En los totales, el vacile siguió. Turizo, con su humor característico, respondió: “Los envidiosos dirán que no me muevo, que no bailo…”, y ahí llegó Lola Índigo para defender su estilo con arte: “No pueden valorar la peculiaridad de tu arte conceptual, que es minimalista”.

El momento se coronó con la frase de Bisbal: “El baile Turizo lo vamos a patentar: menos es más”. Y Turizo, sin perder el mood, cerró con broche de oro: “Clases de baile con Manuel Turizo… ustedes llaman”.

Sin duda, esta edición de La Voz Kids no solo está llena de voces impresionantes, sino de momentos que ya son oro puro en redes. ¡Dale al play y ríete con este momentazo entre coaches!