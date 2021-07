Su adiós a un "yo que no me gustaba tanto": Melendi emociona a sus compañeros con su revelación

Melendi ha hecho realidad uno de los sueños de David Cabot al unir sus voces en el Último Asalto de 'La Voz Kids'.

Después de que el joven artista interpretara 'Wish you were here' y que le daría el pase a la Semifinal, se ha dirigido a Melendi para pedirle que cantaran justos.

En 'La Voz Kids' los deseos de las pequeñas estrellas son órdenes y el coach no ha dudado en aceptar la invitación.