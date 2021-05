Nayara de Jesús canta ‘Hit the Road Jack’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Nayara de Jesús se ha subido muy nerviosa al escenario de ‘La Voz Kids’ y se ha atrevido con una difícil canción de Ray Charles, ‘Hit the Road Jack’.

La pequeña valenciana de 10 años lo ha dado todo en las Audiciones a ciegas pero no ha conseguido que ningún coach se gire por su voz. Nayara no ha podido aguantar las lágrimas al saber que no había pasado a la siguiente fase y ha declarado que lo único que quería era conocer a Vanesa Martín. ¡Qué emotivo!