Guillem García canta ‘All of me’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Guillem García se ha subido súper nervioso al escenario de ‘La Voz Kids’ antes de su actuación en las Audiciones a ciegas.

El talent de 12 años viene desde Tarragona y ha brillado con el bonito tema ‘All of me’ de John Legend aunque no ha logrado ningún puesto en un equipo de los coaches. A pesar de no pasar de fase, el talent se ha mostrado muy feliz de haber llegado hasta aquí.