Piel de gallina: Aisha, Alonso, Galileo y Lucas lo bordan con ‘Where is the love’

Tras conocer a los ocho talents del equipo de Rosario, Melendi es el siguiente coach en enfrentarse a la Gran Batalla de La Voz Kids. Para ello ha contado con dos grandes amigos Mau & Ricky que le van a asesorar en este camino.

Aisha, Alonso, Galileo y Lucas han sido los protagonistas de la primera batalla del coach asturiano.

Los cuatro han brillado en el escenario con ‘Where is the love’ una canción de The Black Eyes Peas.

Lo cierto es que ha sido un batallón: “Qué complicado”, ha dicho Melendi tras la batalla. Los cuatro lo han hecho increíble y la decisión para el asturiano ha sido complicada.

Un nombre lo tenían claro: Aisha estaba dentro de los Asaltos. El segundo les ha costado más, pero finalmente ha sido Lucas.