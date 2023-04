Pablo López llega para sustituir a David Bisbal en las primeras Audiciones a ciegas: “He venido porque me ha pedido ayuda un amigo”

La cuarta temporada de ‘La Voz Kids’ ha arrancado de una manera muy inesperada. Por primera vez en la historia del programa serán cinco coaches, y no cuatro, los que estén en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’.

Y es que uno de nuestros artistas ha elegido a un gran amigo para que le ayude a formar su equipo… ¿quién será?

Aitana, Yatra y Rosario estaban empezando a preocuparse cuando han visto que Bisbal no aparecía. Minutos después, Aitana ha recibido la llamada de David Bisbal: “Por primera vez me he perdido el inicio de ‘La Voz Kids’, pero le he pedido ayuda a un gran amigo que sin ninguna duda siempre ha tenido una muy buena conexión conmigo… es un tío espectacular”, afirma.

Se trata de Pablo López, quien ha venido a sustituir a David Bisbal en las primeras Audiciones a ciegas del programa: “Es un símbolo de confianza absoluta, que te pidan venir a ‘La Voz Kids’”, ha señalado Pablo.

Aitana, Yatra y Rosario se han llevado una agradable sorpresa al ver a su gran amigo: “Al principio no nos ha hecho tanta gracia, porque hemos dicho ya está, hemos perdido, pero a Pablo le queremos un montón”, ha señalado Aitana.