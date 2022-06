El tatuaje de Pablo López con un mensaje inspirador: "Las luces te guiarán hasta tu verdadero hogar"

A pesar de darlo todo sobre el escenario, Bruno de Montis no ha conseguido hacerse un hueco en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'.

El talent madrileño ha cantado 'Fix you', tema muy conocido de Coldplay, y eso le ha unido más que nunca a Pablo López. El coach ha querido animar Bruno, y es que, curiosamente, el malagueño tiene tatuada en el brazo una frase de esa misma canción: 'Lights will guide you home', o lo que es lo mismo, 'Las luces te guiarán a tu hogar'.

Se trata de un tatuaje escrito con el puño y letra de su hermano, un mensaje muy inspirador que siempre le acompaña y que ha querido trasladar a Bruno.

¡Revive este bonito momento en el vídeo!