Sebastián Yatra comparte con Hana Picazo la mayor motivación para cumplir su sueño: "Mi mamá creyó en mí"

Hana Picazo no ha podido superar las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' a pesar de haber pisado con fuerza el escenario interpretando 'Con las ganas'.

La pequeña talent ha tenido un momento muy emotivo con David Bisbal cuando le ha pedido si podía abrazarle, llevándose no solo el abrazo del artista almeriense, si no de todos los coaches.

Pero con Sebastián Yatra también ha tenido una charla muy especial cuando el coach se ha interesado por los inicios de esta pequeña talent. Su profesor de canto, Gregorio, animó a Hana a presentarse a 'La Voz Kids', y Yatra ha compartido con ella unos momentos de su niñez para animarle a seguir sus sueños: "Mi mamá creyó en mí, me convenció a que no tuviera miedo y me arriesgara a este sueño".

Un mensaje y unas palabras que servirán como ejemplo de superación para Hana, y para que no baje los brazos en la lucha por su sueño.

