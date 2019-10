En la novena noche de Audiciones a ciegas, el pleno de la noche ha sido para Ana Escudero, una talent de 11 años de Almería que emocionó a todos con su bonita versión de 'Beautiful' de Christina Aguilera. Tras su actuación, la joven talent decidió irse al equipo de David Bisbal a pesar de haber sido el último coach que se giró por su voz. El coach almeriense también consiguió a Lucía Souto, la tímida talent gallega que cautivó con su voz al interpretar 'Lay me down' de San Smith. David Bisbal confesó que usó una estrategia para conseguir la voz de la talent. De este modo, David Bisbal suma dos nuevas voces a su equipo.

Rosario Flores se quedó con la voz de Paola Casas, la joven talent gaditana de 15 años que nos conquistó con su preciosa versión de 'Si tú me miras' de Alejandro Sanz. Durante su presentación, nos hizo reír con su manera de ser y con la recreación que hacia desde muy pequeña del programa. Fan absoluta de Melendi, aprovechó su momento en las Audiciones a ciegas para cantar con el coach asturiano a capela el tema 'Con solo una sonrisa'.

Vanesa Martín tampoco se quedó atrás en esta novena noche de Audiciones a ciegas y sumó una nueva talent a su equipo. Evelyn Condrow, una niña de 13 años que causó absoluta magia en el plató con su interpretación de 'Almost is never enough' de Ariana Grande. Rosario Flores también luchó por la voz de Evelyn pero finalmente, se unió al equipo de la coach malagueña.

Melendi: "Eres el primer flamenco de la historia de La Voz Kids que se va a venir conmigo"

La noche de Melendi acabó siendo un auténtico bombazo tras ser la primera vez en la historia de 'La Voz Kids' que un flamenco se iba a su equipo., un gaditano de 9 añitos que entregó todo su arte en el escenario con 'Vámonos ya pa casa' , una sevillana de Camarón, se unió al equipo del coach asturiano y dejó un momento inolvidable en el programa.

Itziar Guillén cantando 'Madrecita' de Antonio Machín y Emanuel Pop interpretando 'Stay with me' de James Arthur con Sam Smith, fueron los dos pequeños talents que no lograron pasar a la siguiente fase del programa. La pequeña zaragozana de tan solo 7 añitos nos cautivó en todo momento con su enternecedora personalidad y el pequeño valenciano de 12 años nos enamoró el corazón con su versión en las Audiciones a ciegas.

Finalmente, el momentazo de la noche lo protagonizaba Melani, la ganadora de la pasada edción de 'La Voz Kids', que, tras dedicarle unas bonitas palabras a Melendi, su coach durante su edición, nos impresionó con una espectacular interpretación de 'Nessun Dorma'. ¡Qué voz más increíble!

Los equipos tras el noveno programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Vanesa Martín (12) : Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre y Evelyn Condrow.

