Gio García desoye a su madre a la hora de elegir coach: "Tengo que elegir al que a mí me guste"

Gio García ha puesto patas arriba el escenario de 'La Voz Kids' con puro rock and roll sobre el escenario.

Los coaches no se lo han pensado mucho y han querido sumar al talent barcelonés, que ha acabado sumándose al 'Team Bisbal'. Pero Gio, lleno de ternura, ha confesado un secreto antes de elegir equipo: "Mi madre me dijo que me fuera con alguien pero tengo que elegir al que a mí me guste".

¡El pequeño no hizo caso a su madre y eligió con el corazón! Pero ahora la pregunta es, ¿con quién debía ir según su madre? Sebastián Yatra le preguntó en confidencia a Gio, y ha comentado con sus compañeros cuál era la otra opción, desatando las risas del resto de coaches.

¿Quién se quedó sin la voz de Gio? ¡Descúbrelo en el vídeo!